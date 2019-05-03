Врачи и медсёстры ишимской детской поликлиники высадили аллею яблонь

СЕГОДНЯ 06:24 2019-05-03T06:24:04+03:00

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Врачи и медсёстры ишимской детской поликлиники решили озеленить прилегающую территорию и высадили аллею яблонь к 74-летию Великой Победы. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, саженцы выделило управление ЖКХ Ишима, а сажать яблони помогали пациенты больницы. Также со временем на территории появятся кустарники, газоны с цветами и скамейки.

Как рассказал житель Ишимского района Николай Кряжев, который привёз внучку на осмотр к педиатру, он не удержался, чтобы своими руками не высадить деревце. По словам главврача больницы Вячеслава Афанасьева, создание комфортных условий для пациента – это часть национального проекта «Здравоохранение».

- Сейчас весна - пора субботников, и мы решили вместе с медперсоналом поднять горожанам настроение и подарить яблоневую аллею, - рассказал он.

Сегодня в детской поликлинике ОБ№4 наблюдается более 34 тыс. ребят. Это пилотное учреждение в Тюменской области для отработки новой модели медицинской организации, которая оказывает первичную медико-санитарную помощь на принципах бережливого производства. Здесь есть открытая регистратура с инфоматом, электронное табло расписания приема врачей, call-центр и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU