Погода в Тюмени 3 мая: сегодня пройдёт небольшой дождь

СЕГОДНЯ 00:25 2019-05-03T00:25:45+03:00

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В Тюмени сегодня, 3 мая, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +11…+13 градусов. Утром +6…+14 C, днём и вечером – от +12 до +14 C. Влажность воздуха утром составит 39%, а вечером 60%. Ветер будет дуть южный с переходом на юго-западный 6,7 – 7,7 м/с. Давление 756 мм рт.ст.

По народному календарю 3 мая – День окликания предков. На Руси верили, что в этот день покойники скорбят о своей жизни на Земле и хотят повидаться со своими родными. Поэтому было принято посещать кладбища, и там причитать на могилах и окликать родителей. Люди верили, что в этот день земля раскрывается, и души покойных могут вылететь на свет Божий.

ИСТОЧНИК KP.RU