Тюменцам предложили собирать сведения о предприятиях, работавших в регионе в годы войны

СЕГОДНЯ 14:27 2019-05-02T14:27:55+03:00

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На заседании областного совета ветеранов предложили создать сайт, посвящённый предприятиям, которые работали в Тюменской области в годы Великой Отечественной войны. Как сообщает «Тюменская область сегодня», с таким предложением выступил ветеран судостроительного завода Юрий Андреев.

По его словам, это необходимо для того, чтобы люди новых поколений смогли изучать историю военных лет. Сделать нужно это сейчас, чтобы не было поздно.

– В наших силах сделать так, чтобы имеющие огромную ценность знания о работавших на территории региона заводах были доступны широкому кругу тюменцев, - отметил Юрий Андреевич.

Согласно документам Государственного архива Тюменской области, в годы войны на территории региона работали 22 завода, которые выпускали продукцию для нужд фронта. Однако необходимо уточнить, где эти предприятия находились. По мнению Юрия Андреева, огромную ценность имеют любые свидетельства военных лет.

- Давайте всем миром собирать по крупицам сведения о тружениках тыла, ковавших победу. Нужно восстанавливать память о людях, работавших ради общей победы, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU