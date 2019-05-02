Два человека пострадали в результате страшного ДТП у Моста влюблённых в Тюмени

СЕГОДНЯ 09:29 2019-05-02T09:29:22+03:00

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В Тюмени возле остановки «Мост влюблённых» вчера, 1 мая, произошло серьёзное ДТП с двумя пострадавшими. По информации ГИБДД по Тюменской области, в 20.45 на ул. Республики возле дома 6а столкнулись автомобили «КИА Рио» и «Фольксваген Поло». От удара «Кио Рио» отлетела на стоящий поблизости «Ниссан Джук».

По предварительной информации, «Фольксваген» выехал с прилегающей территории и не пропустил автомобиль, который ехал по главной дороге. В результате аварии пострадали оба водителя.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, вызов по поводу аварии поступил в 21.38. На месте ДТП бригада медиков была уже в 21.42. Пострадавших водителей для полной диагностики доставили в Областную клиническую больницу №2. Одному диагностировали ушибленную рану лба, второму – частичный разрыв ключичного сочленения. Сейчас пострадавшие направлены на амбулаторное наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU