2019-05-02T03:24:58+03:00
Общество

Погода в Тюмени 2 мая: воздух, наконец, прогреется до +15 градусов

Весь день будет солнечно
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 2 мая: воздух, наконец, прогреется до +15 градусовПогода в Тюмени 2 мая: воздух, наконец, прогреется до +15 градусовФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 2 мая, ожидается ясная солнечная погода. Температура воздуха ночью составила +4…+6 C, утром будет +2…+11 C. Днём потеплеет до +12…+15 C, вечером воздух прогреется до +14 градусов. Давление – 758 мм рт. ст., влажность воздуха 36%. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на южный 4,1-5,2 м/с.

По народному календарю 2 мая – День Ивана Ветхопещерника, в честь преподобного Иоанна Палеолаврита. В этот день на Руси крестьянки выходили в поле с холстом, раскланивались во все сторону и обращались на восток со словами: «Вот тебе, матушка-весна, новая новинка!». После этого ткань расстилали на земле, клали на него пирог и уходили домой. Женщины это делали для того, чтобы весна была доброй и подарила хорошую погоду для урожая льна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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