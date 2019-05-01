2019-05-01T18:11:51+03:00
Происшествия

Житель Тюмени обокрал собутыльников, чтобы сделать подарок любимой девушке

Романтика задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Житель Тюмени обокрал собутыльников, чтобы сделать подарок любимой девушкеЖитель Тюмени обокрал собутыльников, чтобы сделать подарок любимой девушкеФото: Татьяна Коркина
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Любовь вкупе с алкоголем толкает людей на преступления. Так тюменец, чтобы порадовать возлюбленную, пошёл на кражу.

По информации пресс-службы МВД по Тюменской области, в полицию Тюмени поступило сообщение от местного жителя о том, что у него из квартиры похитили имущество.

Выяснилось, что в день преступления потерпевший находился в гостях у нового знакомого, где они распивали алкогольные напитки с сыном. Позже тюменцы уснули, в это время злоумышленник, воспользовавшись сном приятелей, взял чужие ключи от квартиры и отправился к ним домой. Мужчина похитил телевизор, ноутбук, а также микроволновую печь. Краденое он сдал в комиссионный магазин, а деньги потратил на подарок возлюбленной.

Стражи правопорядка задержали безработного 32-летнего жителя города Тюмени.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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