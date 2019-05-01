СЕГОДНЯ 13:33 2019-05-01T13:33:14+03:00

В Тюмени в родительский день до кладбищ отправятся специальные автобусы Фото: Татьяна Коркина

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Радоница – поминальный день, который проходит на 9-й день после Пасхи, в этом году она выпала на 7 мая. В родительский день у могил близких радуются, а не скорбят.

С утра во вторник в храмах Тюмени пройдут специальные службы, после горожане поедут на кладбища, чтобы оставить угощения – крашеные яйца, пасхальный кулич, сладости.

Отметим, что в этот день на кладбище запрещено трапезничать, распивать алкоголь, осквернять память, вспоминать плохое об усопших, плакать, скорбить, злословить и шуметь. Могилка должна быть чистой и ухоженной. На ней запрещено оставлять стакан с водкой и кусочек хлеба.

Тюменьгортранс сообщает, что с 4 по 7 мая в преддверии Радоницы по маршрутам № 32 и № 121 будут пущены автобусы особо большого и большого класса вместимости.

Узнать актуальную информацию о маршрутах можно узнать на сайте tgt72.ru в разделе «Расписание» или в справочной службе МКУ "Тюменьгортранс" по телефону 8-800-250-0722, сообщает «АиФ Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU