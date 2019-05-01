СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-01T12:30:01+03:00

В Ишиме в честь Дня Победы выпустят 600 салютных залпов Фото: Татьяна Коркина

В полдень в городском парке откроются тематические площадки

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Мероприятия с участием ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и узников концлагерей, тружеников тыла состоятся в Ишиме в первую декаду мая.

Так, для горожан со 2 по 8 мая будет работать выставка «Боевой путь 229-й стрелковой дивизии», организованная музейным комплексом.

5 мая в концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ состоится гала-концерт фестиваля «Цена Победы».

6 мая здесь же пройдет литературно-музыкальная композиция «Три истории о войне».

7 числа будет организована традиционная большая легкоатлетическая эстафета.

8 мая пройдет праздничный концерт «Весна на клавишах Победы» в детской школе искусств и эстрадно-цирковой концерт «А значит, нам нужна одна Победа…» в цирковой студии «Мечта».

9 мая во всех храмах Ишима состоятся поминальные богослужения. В 11 часов на ул. Ленина для ветеранов и жителей города начнется литературно-музыкальная композиция «Этот день Победы».

Парад и праздничное шествие запланировано около полудня на площади на улице Ленина. В нем примут участие представители силовых ведомств, кадеты, работники предприятий и организаций города.

Ишимцы могут увидеть также «победный» автопробег с участием гужевых повозок, ретро-автомобилей, байкеров и транспорта ДОСААФ.

Торжественный митинг на Соборной площади начнется в 12 часов 30 минут. С 12 часов в городском парке откроются тематические площадки, акции, концертно-развлекательные и конкурсные программы, выставки прикладного творчества. Вечерняя программа стартует в 20 часов. Завершится праздничный день фейерверком «Залпы Победы!».

В 2019 году будет увеличено количество высотных залпов, всего ишимцы увидят более 600 салютных выстрелов, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU