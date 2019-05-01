2019-05-01T10:11:38+03:00
Общество

Тюменский КРиММ к середине мая запустит предприятие по переработке картофеля

На открытие приедут зарубежные гости
Алена Кульмухаметова
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Тюменский КРиММ к середине мая запустит предприятие по переработке картофеляТюменский КРиММ к середине мая запустит предприятие по переработке картофеляФото: Татьяна Коркина
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Один из самых больших региональных инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства близок к реализации. На заводе по переработке картофеля агрофирмы КРиММ, расположенном в Упоровском районе идут последние наладочные работы.

Генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов, рассказал, что на предприятие прибыли специалисты из Голландии и Испании. Каждый настраивает свою часть оборудования, весы, гидроножи, фасовочные машины.

Открытие предприятия по переработке картофеля на 30 тысяч тонн планируется на середину мая этого года.

- Это безусловно станет главным событием года для нашей агрофирмы. Поскольку свою продукцию мы распространяем практически по всей стране, КРиММ неплохо знают, то ждём на открытие много гостей, в том числе и из-за рубежа, - поделился Геннадий Рязанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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