Тюменский КРиММ к середине мая запустит предприятие по переработке картофеля

СЕГОДНЯ 10:11 2019-05-01T10:11:38+03:00

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Один из самых больших региональных инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства близок к реализации. На заводе по переработке картофеля агрофирмы КРиММ, расположенном в Упоровском районе идут последние наладочные работы.

Генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов, рассказал, что на предприятие прибыли специалисты из Голландии и Испании. Каждый настраивает свою часть оборудования, весы, гидроножи, фасовочные машины.

Открытие предприятия по переработке картофеля на 30 тысяч тонн планируется на середину мая этого года.

- Это безусловно станет главным событием года для нашей агрофирмы. Поскольку свою продукцию мы распространяем практически по всей стране, КРиММ неплохо знают, то ждём на открытие много гостей, в том числе и из-за рубежа, - поделился Геннадий Рязанов.

ИСТОЧНИК KP.RU