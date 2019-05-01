Тобольские школьники помнят сибирских героев войны

СЕГОДНЯ 08:29 2019-05-01T08:29:44+03:00

В одной из школ подготовили тематическую экспозицию

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В фойе тобольской школы №1, бывшей Мариинской гимназии, известной на всю страну славными традициями, продолжает работу музейная экспозиция «Узнай героя-земляка».

Наплыв гостей у стендов начался в предпраздничные дни. Юные и взрослые тоболяки изучают биографии сибирских фронтовиков, вставших на защиту Родины в самые тяжелые для нее времена.

С фотографий на учеников и их родителей, на педагогов глядят Алексей Мельников, Валерия Гнаровская, Марите Мельникайте, Григорий Алексеев, Василий Болотов, Алексей Унжаков. Рядом – биографии, простые, на первый взгляд, но и невероятные.

- Именами славных героев войны названы улицы городов Западной Сибири, - рассказала заведующая школьным музеем Надежда Крюкова.

В Тюменской области 93 Героя Советского Союза и 12 полных кавалеров ордена Славы, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU