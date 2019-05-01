2019-05-01T08:29:44+03:00
Общество

Тобольские школьники помнят сибирских героев войны

В одной из школ подготовили тематическую экспозицию
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Тобольские школьники помнят сибирских героев войныТобольские школьники помнят сибирских героев войныФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В фойе тобольской школы №1, бывшей Мариинской гимназии, известной на всю страну славными традициями, продолжает работу музейная экспозиция «Узнай героя-земляка».

Наплыв гостей у стендов начался в предпраздничные дни. Юные и взрослые тоболяки изучают биографии сибирских фронтовиков, вставших на защиту Родины в самые тяжелые для нее времена.

С фотографий на учеников и их родителей, на педагогов глядят Алексей Мельников, Валерия Гнаровская, Марите Мельникайте, Григорий Алексеев, Василий Болотов, Алексей Унжаков. Рядом – биографии, простые, на первый взгляд, но и невероятные.

- Именами славных героев войны названы улицы городов Западной Сибири, - рассказала заведующая школьным музеем Надежда Крюкова.

В Тюменской области 93 Героя Советского Союза и 12 полных кавалеров ордена Славы, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24