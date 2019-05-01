Тобольские школьники помнят сибирских героев войны
В фойе тобольской школы №1, бывшей Мариинской гимназии, известной на всю страну славными традициями, продолжает работу музейная экспозиция «Узнай героя-земляка».
Наплыв гостей у стендов начался в предпраздничные дни. Юные и взрослые тоболяки изучают биографии сибирских фронтовиков, вставших на защиту Родины в самые тяжелые для нее времена.
С фотографий на учеников и их родителей, на педагогов глядят Алексей Мельников, Валерия Гнаровская, Марите Мельникайте, Григорий Алексеев, Василий Болотов, Алексей Унжаков. Рядом – биографии, простые, на первый взгляд, но и невероятные.
- Именами славных героев войны названы улицы городов Западной Сибири, - рассказала заведующая школьным музеем Надежда Крюкова.
В Тюменской области 93 Героя Советского Союза и 12 полных кавалеров ордена Славы, сообщает «Тюменская область сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU