2019-04-30T15:01:51+03:00
Общество

В Тюменской области впервые открыли административно-жилой комплекс для участкового

Объект открылся в Аромашевском районе
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Административно-жилой комплекс. Фото: Евгений Бабенко, Тюменская линияАдминистративно-жилой комплекс. Фото: Евгений Бабенко, Тюменская линия
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В селе Кротово Аромашевского района сегодня, 30 апреля, открыт первый за Уралом современный административно-жилой комплекс для участкового уполномоченного полиции. В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор и начальник УМВД РФ по Тюменской области, генерал-майор Юрий Алтынов.

- Сегодня мы открываем первый в регионе подобный административно-жилой комплекс. На днях такой же объект откроется в Сладковском районе. До конца 2019 года в Тюменской области появятся еще четыре административно-жилых комплекса для участковых уполномоченных полиции. Проект будет продолжен и в 2020 году, - отметил глава региона.

В кирпичном здании площадью более 160 кв.м находятся служебные помещения и квартира участкового, рядом – гараж для служебного автомобиля. Рабочее место полицейского оснащено современным оборудованием и средствами связи.

Жильё для участковых уполномоченных в сельских районах строится в рамках совместного проекта правительства Тюменской области и областного управления МВД РФ. Как отметил генерал-майор Юрий Алтынов, проект по созданию административно-жилых комплексов для сельских участковых будет продолжен, что позволит сделать услуги и помощь полиции ещё более доступными для жителей села.

Ключи от нового служебного жилья вручили участковому уполномоченному, капитану полиции Виталию Пацаю. По словам стража правопорядка, теперь его жена и ребёнок будут всегда рядом с ним, главой семейства.

- В обслуживаемый мною участок входят Кротовское, Малоскарединское и Березовское сельские поселения, в которых проживает в общей сложности полторы тысячи человек. Обстановка на участке спокойная, - рассказал Виталий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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