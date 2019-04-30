В честь Дня Победы в Тюмени состоятся Марш Здоровья и марафон-прогулка

СЕГОДНЯ 12:01 2019-04-30T12:52:37+03:00

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Фестиваль «Наш Город ЗОЖ. Тюмень» и открытый турнир по скандинавской ходьбе «Ходи, Тюмень!» стартует в Тюмени в честь Дня Победы. 9 мая его откроет Марш Здоровья на набережной реки Туры. Участников ждут в 12.30 у моста Влюбленных. Торжественное открытие состоится в 13.20, а старт намечен на 13.30.

11 мая в лесопарке имени Гагарина состоится марафон-прогулка по скандинавской ходьбе. Здесь участников будут ждать в 9 часов у спортшколы «Водник» по ул. Судоремонтная, 2-б. Старт состязаний запланирован на 11.00.

Марафон пройдет в двух форматах. Так, дистанцию в 4 км смогут пройти все желающие без учета правил. Тех, кто захочет помериться в скорости, ждут на 4-часовой марафон по круговой дистанции. Участников будут оценивать по правилам, утверждённым в России для северной ходьбы.

Попробовать свои силы может стать каждый желающий независимо от возраста, главное – иметь при себе: медицинский допуск для участия в четырёхчасовом марафоне и в массовой прогулке на 4 км, медицинскую страховку для участия в четырёхчасовом марафоне. Также все спортсмены должны заполнить согласие на обработку персональных данных.

Форма одежды – спортивная, прогулочная. Приходить можно с палками или получить их при регистрации, оставив в залог документ удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU