2019-04-29T10:28:38+03:00
Происшествия

В Тюменском районе при крупном пожаре погибла пожилая женщина

Ее тело было найдено после тушения огня
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюменском районе при крупном пожаре погибла пожилая женщинаВ Тюменском районе при крупном пожаре погибла пожилая женщинаФото: Ольга Крыльцова
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Трагедией закончился пожар в жилом доме в селе Ембаево Тюменского района. В огне погибла пожилая женщина, ее тело было найдено после тушения.

Возгорание произошло утром накануне, 28 апреля, на улице Салихова. Огонь уничтожил дом, баню и гараж, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Тюменской области. Сообщение о пожаре поступило в 9 часов 8 минут. На место выехали 27 огнеборцев и одиннадцать единиц спецтехники.

Тушили пожарище полтора часа, из опасной зоны удалось вынести один газовый баллон. Огонь успел перекинуться на соседнее подворье, но жилой дом там удалось отстоять, сгорела только крыша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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