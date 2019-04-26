2019-04-26T09:14:33+03:00
Спорт

Тюменские болельщики поздравили ХК "Рубин" с победой на чемпионате ВХЛ

Фанаты вручили хоккеистам свои награды
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменские фанаты поблагодарили ХК "Рубин" за "победный" сезон. Фото ХК "Рубин"Тюменские фанаты поблагодарили ХК "Рубин" за "победный" сезон. Фото ХК "Рубин"
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Хоккеисты "Рубина" встретились с болельщиками. Завершившися сезон был для клуба мегауспешным, команда дошла до плей-офф и стала чемпионом ВХЛ!

Встреча прошла в невероятно теплой атмосфере. Все игроки сочли своим долгом встретиться с фанатами. Болельщики благодарили хоккеистов за золотые медали, спортсмены - за мощную поддержку трибун, передает пресс-служба клуба.

Болельщики вручили свои награды, определив свои номинации на основе голосования болельщиков в официальной группе клуба «Вконтакте». Опросы шли на протяжении сезона после каждого матча. Наградив всех, игроки, наставники и болельщики принялись нарезать торт, пить чай, фотографироваться на память.

Отметим, что тюменский «Рубин» провёл 20 матчей в рамках плей-офф чемпионата Высшей хоккейной лиги, дойдя до финальной серии «Кубка Владимира Петрова». Команда Михаила Звягина выиграла 12 встреч. За 20 матчей было забито 43 шайбы. Десять из них тюменцы провели в большинстве, по разу – в меньшинстве и в пустые ворота, и 32 – в равных составах. Команда за сезон пропустила 35 голов, из них в меньшинстве - 12 шайб. По разу соперники забросили сибирякам в пустые ворота в ситуации, когда «Рубин» играл в большинстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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