На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск остановлен автобус с ненастоящим водителем

СЕГОДНЯ 06:48 2019-04-26T06:51:03+03:00

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Водителя с липовыми правами задержали на федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. Его остановили на стационарном посту ДПС в Уватском районе. Автоинспектор засомневался в подлинности документов 34-летнего мужчины и отправил их на экспертизу.

Экспертно-криминалистическая служба подтвердила, что удостоверение действительно поддельное. Как пояснил в полиции сам водитель, он приобрел права, чтобы устроиться на работу. В отношении него возбуждено уголовное дело на основании части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Санкцией данной статьи предусматривает арест до шести месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU