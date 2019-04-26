2019-04-26T06:51:03+03:00
Происшествия

На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск остановлен автобус с ненастоящим водителем

На мужчину заведено уголовное дело
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Уватском районе водитель автобуса работал по липовым правамВ Уватском районе водитель автобуса работал по липовым правамФото: Маргарита КАЛИНКИНА
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Водителя с липовыми правами задержали на федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. Его остановили на стационарном посту ДПС в Уватском районе. Автоинспектор засомневался в подлинности документов 34-летнего мужчины и отправил их на экспертизу.

Экспертно-криминалистическая служба подтвердила, что удостоверение действительно поддельное. Как пояснил в полиции сам водитель, он приобрел права, чтобы устроиться на работу. В отношении него возбуждено уголовное дело на основании части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Санкцией данной статьи предусматривает арест до шести месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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