Сельские подростки Тюменской области сыграли в игры по кибер-безопасности

СЕГОДНЯ 05:58 2019-04-26T05:58:48+03:00

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Цикл игр по кибер-безопасности прошел среди подростков Абатского, Викуловского и Сладковского районов. Школьники отвечали на вопросы про правильное поведение в сети, а также о том, стоит ли кормить тролля, какое наказание бывает за кибербуллинг и как правильно защищать свои логины и пароли. Часть вопросов вызвала сложности при поиске правильных ответов не только у детей, но и у их преподавателей.

- Именно эта характеристика нового интернет-мира — одновременное пребывание в нем детей и взрослых — дает современным педагогам особые возможности, но и возлагает на них повышенную ответственность, - рассказывает автор проекта, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. - Наша игра создана для того, чтобы в легком и понятном формате заставить подростков задуматься о том, не только какие плюсы, но и какие опасности скрывает всемирная Сеть. Чтобы школьник был защищён специальными знаниями, когда он начинает заходить в интернет без постоянного родительского контроля.

В итоге победителями в своих районах стали: команда «ГорГород» МАОУ «Викуловская СОШ #1», команда Спутник МАОУ «Абатская СОШ#1» (8б класс, Капитан Кезиков Александр) и команда «Пингвинята» МАОУ «Сладковская СОШ»(9 класс, капитан Ташимова Анель).

ИСТОЧНИК KP.RU