2019-04-26T05:13:23+03:00
Авто

В Тюмени 26 апреля отключат четыре светофора

Два из них находятся в самом центре города
Маргарита КАЛИНКИНА
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Четыре светофора погаснет сегодня, 26 апреля, в Тюмени. Меры приняты в виду того, что на сетях электроснабжения пройдут плановые работы. Два светофора отключат на улице Дружбы и два - на улице Первомайской.

Так, с 8 до 17 часов не будут работать регулировщики на пересечении ул. Дружбы и ул. Ватутина и ул. Алебашевской и ул. Дружбы.

С 10 до 11 часов погаснут светофоры на пересечении ул. Первомайской и ул. Смоленской, а также ул. Первомайской и ул. Вокзальной.

Водителей просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте http://tgt72.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU

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