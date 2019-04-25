2019-04-25T16:45:08+03:00
Происшествия

Курганец похитил в Тюменской области два табуна скота

Вора пришлось искать несколько месяцев
Маргарита КАЛИНКИНА
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Житель Курганской области похитил в Тюменской области два табуна скота. Преступления были совершены осенью 2017 года. 48-летний мужчина со своими сообщниками сначала похитил 73 телки в Омутинском районе, а затем коней в Исетском районе.

Преступники действовали по одной схеме, приезжали в район на автомобиле и пригоняли с собой двух лошадей. После чего один из них уезжал обратно на машине, а двое гнали животных в Курганскую область.

Стадо породистых телок стоило более 2 млн. рублей. Тогда преступники бросили коров в Армизонском районе опасаясь задержания. Животных обнаружил один из местных скотников, который уже знал о пропаже телок. Он сообщил своему начальнику, а тот полиции. В итоге похищенные телочки были возвращены владельцу.

Через несколько дней троица украла 36 лошадей с пастбища у села Солобоева Исетского района. Похищенные лошади общей стоимостью более 1,6 млн. рублей были обнаружены полицией в Курганской области и возвращены владельцам.

Двоих похитителей задержали сразу, а третий был объявлен в розыск. Его удалось найти в январе 2019 года. Сегодня суд назначил ему 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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