Школьники Сладково вместо уроков играли в конструкторы

СЕГОДНЯ 15:48 2019-04-25T15:50:56+03:00

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Конструкторы вместо уроков. Областной профориентационный проект «Конструктория Pro» побывал в Сладковском районе. Триста школьники 7-9 классов, вооружившись картой с 50 профессиональными навыками разбирались, какие специальности им больше подходят, и какие навыки нужно тренировать, чтобы найти работу мечты.

Самым популярной станцией на игротеке стал магнитный конструктор из дерева Майндвуд (MindWood). Из него ребята построили несколько вариантов подвесных мостов.

- Согласно исследованиям ВЦИОМа для современной молодёжи очень важен запрос «найти себя» - как в мировозренческом, так и в профессиональном плане, - рассказывает автор проекта «Конструктория Pro», депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. - Мы создаём сложного человека, который не мыслит о мире только в одной плоскости. Цель наших игровых программ - показать многообразие различных профессий, чтобы ребёнок в будущем мог выбрать себе занятие по душе.

Отметим, что проект «Конструктория Pro» уже побывал в нескольких районах области, впереди ещё шесть.

ИСТОЧНИК KP.RU