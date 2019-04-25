Тюменские аграрии получат господдержку из областного бюджета

СЕГОДНЯ 15:26 2019-04-25T15:29:08+03:00

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В этом году затраты на проведение посевных работ в Тюменской области прогнозируются на уровне 5 млрд рублей. Это почти на 400 млн рублей больше, чем стоимость кампании прошлого года. Такие данные озвучил заместитель губернатора региона, директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

- Это суммарные траты на закупку семян, МТР, дизельного топлива, оплату труда работникам. Удорожание мероприятий стало следствием увеличения объема закупленных минеральных удобрений, повышения стоимости топлива, - пояснил Владимир Чейметов.

Замгуберантора подчеркнул, что с целью своевременного проведения весенней полевой кампании ведется активная работа в части предоставления сельскохозяйственным организациям льготных краткосрочных кредитов на приобретение материальных ресурсов.

Кроме того, аграрии могут рассчитывать на государственную поддержку. Субсидии предоставляются из средств федерального и областного бюджета. Общий объем средств - 1,6 млрд рублей. Деньги сельскохозяйственные товаропроизводители получат до конца апреля.

В качестве источников финансирования для пополнения оборотных средств готовы выступить и предприятий АПК региона. Готовность осуществить кредитование сельхозпредприятий на сумму свыше одного миллиарда рублей уже подтвердили 14 компаний. Перечисление средств будет вестись до конца июня.

Для сравнения в 2018 году фактический объем кредитования предприятиями АПК составил 845,3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU