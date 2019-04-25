В водоемы Уватского района выпустят около 100 миллионов личинок пеляди

СЕГОДНЯ 14:33 2019-04-25T14:35:38+03:00

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Около 100 миллионов личинок пеляди будет выпущено в мае в водоемы Тобольского района. Сейчас в Уватском центре Аквакультуры идет вылупление личинок из икры. Как только оно завершиться, личинки перенесут в мальковый цех для подращивания, а затем выпустят в два сора - Буренский и Ванихинский.

- Это идеальные нагульные водоемы. Каждый сор имеет разный рельеф и глубины, здесь развиваются био- и фитопланктон, которым питается мелкая рыба. В таких природных условиях и на естественных кормах личинки пеляди достигают полутора граммов в весе, – сообщил представитель центра Дмитрий Кравченко.

Когда происходит понижение уровня воды сор открывают и вся рыба уходит в реку Иртыш. Запуск рыбы в водоемы Обь-Иртышского водного бассейна обычно проводится в июле.

Уватский центр Аквакультуры занимается воспроизводством рыб ценных пород, сообщили в пресс-службе администрации Уватского района. В 2017 году запущены инкубационный цех, личиночно-мальковый цех, садковая понтонная линия. В рамках мероприятий по компенсации ущерба окружающей среде проводится подращивание личинки до стадии малька и выпуск в открытые водоемы Обь-Иртышского водного бассейна. В 2018 выпущено 12 миллионов личинок. Планируется увеличить выпуск до 40 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU