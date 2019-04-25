Полицейский Тобольска избил задержанного, закованного в наручники

СЕГОДНЯ 14:07 2019-04-25T14:08:32+03:00

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Уголовное дело на тобольского полицейского в ближайшее время рассмотрит городской суд. Сотрудника роты патрульно-постовой службы обвиняют в превышении полномочий (статья 286 УК РФ). В здании полиции он избил задержанного, который был в наручниках.

По версии следствия, обвиняемый 6 сентября 2018 года задержал мужчину, привез его в отдел полиции и решил наказать за оказанное сопротивление. Полицейский схватил его за одежду, повалил на пол, и много раз ударил руками и ногами по голове.

Сейчас расследование завершено, дело находится в суде. Данный сотрудник временно отстранен от исполнения служебных обязанностей. Если его вина будет доказана в суде, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, передает пресс-служба городского суда.

ИСТОЧНИК KP.RU