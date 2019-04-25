2019-04-25T13:20:22+03:00
Происшествия

У тюменцев просят помощи в поисках 27-летнего мужчины со звездами на ключицах и коленях

Молодой человек пропал в конце февраля
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
В Тюменской области ищут Гусейнов Намиг Назим оглыВ Тюменской области ищут Гусейнов Намиг Назим оглы
Изменить размер текста:

Жителей Тюменской области просят помочь в поисках 27-летнего Гусейнова Намига Назим оглы. Мужчина еще 25 февраля в селе Ярково ушел из дома и пропал. Мужчину ищут полиция и волонтеры, но пока тщетно.

Намиг был одет в зеленую тканевую куртку с надписью Газпром на спине, черную кофту, синие джинсы и черно-белые кроссовки. На вид ему 30 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, волосы черные прямые, коротко стриженные. Особые приметы: татуировки в виде звезд на ключицах и коленях, на пояснице шрам от ожога.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Намиге Гусейнове, просят сообщить по телефонам: 02/112 полиция, 8(3452) 27-01-00, 33-16-85 – отдел полиции с.Ярково, 8(3452) 793-727 - УУР УМВД России по Тюменской области, 8-932-32-39-911 - Волонтеры ПО “Белая Сова - Тюмень” или написать на почту poisksova@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Взял и пошел: в Тобольске нашли наглого покупателя
В Тюменской области стартовала весенняя посевная кампания – 2019
Улицу Киевскую в Тюмени частично закрывают для транспорта
У дороги по улице Федюнинского в Тюмени открывают универсальную ярмарку
Тюменских предпринимателей спрашивают, какие меры господдержки им нужны
Не долетел до Москвы: в Тюмени экстренно сел самолет из Сургута
Как выбрать наушники? 5 лайфхаков для тюменцев от экспертов МТС
В Тюмени иномарка сбила 10-летнюю девочку
По Тюмени прокатится колонна военных автомобилей времен Великой Отечественной
Велосипедистов Тюмени призывают терпимо относиться к проверкам на дорогах
Тюменцам предлагают выбрать лучшую открытку ветерану
Тюменские школьники будут глубже изучать историю родного края
На реке Тобол поймали браконьеров с карасями
Тюменские ветераны могут бесплатно звонить по всей России и в ближнее зарубежье
Тюменка из ревности истыкала вилкой сожителя
На двух улицах в центре Тюмени с 25 апреля запрещены остановки
Погода 25 апреля в Тюмени: пасмурно и прохладно
Подростки Абатского района "прокачали" профнавыки в рамках проекта «Конструктория Pro»
Уникальная гибридная операционная появилась в Тюменской области