У тюменцев просят помощи в поисках 27-летнего мужчины со звездами на ключицах и коленях

СЕГОДНЯ 13:14 2019-04-25T13:20:22+03:00

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Жителей Тюменской области просят помочь в поисках 27-летнего Гусейнова Намига Назим оглы. Мужчина еще 25 февраля в селе Ярково ушел из дома и пропал. Мужчину ищут полиция и волонтеры, но пока тщетно.

Намиг был одет в зеленую тканевую куртку с надписью Газпром на спине, черную кофту, синие джинсы и черно-белые кроссовки. На вид ему 30 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, волосы черные прямые, коротко стриженные. Особые приметы: татуировки в виде звезд на ключицах и коленях, на пояснице шрам от ожога.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Намиге Гусейнове, просят сообщить по телефонам: 02/112 полиция, 8(3452) 27-01-00, 33-16-85 – отдел полиции с.Ярково, 8(3452) 793-727 - УУР УМВД России по Тюменской области, 8-932-32-39-911 - Волонтеры ПО “Белая Сова - Тюмень” или написать на почту poisksova@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU