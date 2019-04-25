2019-04-25T12:44:02+03:00
Происшествия

Взял и пошел: в Тобольске нашли наглого покупателя

Мужчина решил не платить за дорогой гаджет
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
В Тобольске задержали магазинного вораВ Тобольске задержали магазинного вораФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Тобольске задержан 38-летний мужчина, стащивший дорогой гаджет в торговом центре. Упакованный в коробку мобильник лежал на тумбе для товаров, продавец раскладывала мобильные телефоны на прилавке. Мужчина уловил момент, когда работник магазина отвлеклась, схватил телефон и сразу ушел из магазина.

Женщина, обнаружив пропажу, сообщила в полицию. Стоимость гаджета оценивалась в 25 тысяч рублей. Злоумышленника удалось быстро вычислить и задержать. Похищенный товар изъят и будет возвращен владельцу. На подозреваемого заведено уголовное дело на основании части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». С мужчины взята подписка о невыезде. Ему грозит лишение свободы до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У тюменцев просят помощи в поисках 27-летнего мужчины со звездами на ключицах и коленях
В Тюменской области стартовала весенняя посевная кампания – 2019
Улицу Киевскую в Тюмени частично закрывают для транспорта
У дороги по улице Федюнинского в Тюмени открывают универсальную ярмарку
Тюменских предпринимателей спрашивают, какие меры господдержки им нужны
Не долетел до Москвы: в Тюмени экстренно сел самолет из Сургута
Как выбрать наушники? 5 лайфхаков для тюменцев от экспертов МТС
В Тюмени иномарка сбила 10-летнюю девочку
По Тюмени прокатится колонна военных автомобилей времен Великой Отечественной
Велосипедистов Тюмени призывают терпимо относиться к проверкам на дорогах
Тюменцам предлагают выбрать лучшую открытку ветерану
Тюменские школьники будут глубже изучать историю родного края
На реке Тобол поймали браконьеров с карасями
Тюменские ветераны могут бесплатно звонить по всей России и в ближнее зарубежье
Тюменка из ревности истыкала вилкой сожителя
На двух улицах в центре Тюмени с 25 апреля запрещены остановки
Погода 25 апреля в Тюмени: пасмурно и прохладно
Подростки Абатского района "прокачали" профнавыки в рамках проекта «Конструктория Pro»
Уникальная гибридная операционная появилась в Тюменской области