Взял и пошел: в Тобольске нашли наглого покупателя

СЕГОДНЯ 12:44 2019-04-25T12:44:02+03:00

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В Тобольске задержан 38-летний мужчина, стащивший дорогой гаджет в торговом центре. Упакованный в коробку мобильник лежал на тумбе для товаров, продавец раскладывала мобильные телефоны на прилавке. Мужчина уловил момент, когда работник магазина отвлеклась, схватил телефон и сразу ушел из магазина.

Женщина, обнаружив пропажу, сообщила в полицию. Стоимость гаджета оценивалась в 25 тысяч рублей. Злоумышленника удалось быстро вычислить и задержать. Похищенный товар изъят и будет возвращен владельцу. На подозреваемого заведено уголовное дело на основании части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». С мужчины взята подписка о невыезде. Ему грозит лишение свободы до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU