2019-04-25T10:39:47+03:00
Происшествия

Не долетел до Москвы: в Тюмени экстренно сел самолет из Сургута

Одному из пассажиров стало плохо
Марина АНТОНОВА
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Не долетел до Москвы: в Тюмени экстренно сел самолет из СургутаНе долетел до Москвы: в Тюмени экстренно сел самолет из СургутаФото: Ольга Крыльцова
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Экстренную посадку совершил сегодня, 25 апреля, пассажирский самолет из Сургута. Лайнер следовал по маршруту "Сургут-Москва", рейс № 248. На борту одному из пассажиров стало плохо и командир принял решение посадить судно.

- Посадка была совершена в 8.23. Самолет встречала бригада скорой помощи. Мужчина 1958 года рождения был госпитализирован, после чего в 9.13 самолет продолжил полет в Москву, - сообщила "Комсомольской правде-Тюмень" пресс-секретарь Тюменского линейного отдела МВД РФ на транспорте Ольга Гультяева.

В областном департаменте здравоохранения уточнили, что вызов в аэропорт поступил 8.13. Бригада была на месте в 8.30. Пациента доставили в медсанчать "Нефтяник" с подозрением на неврологическую патологию.

- Сейчас ему оказывается симптоматическая помощь в приемном отделении. Дальнейшие заключения и рекомендации будут после получения результатов анализов, - отметила пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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