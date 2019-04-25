Тюменские школьники буду глубже изучать историю родного края

СЕГОДНЯ 08:58 2019-04-25T08:58:06+03:00

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Школьники Тюмени и Тюменского района будут глубже изучать историю родного края и естествознание. Несколько школ стали участниками областного объединения Школы юных краеведов «Тюменский следопыт». Для подростков также готовятся экскурсии с ночевкой по памятным местам. Сопровождать их будут специалисты Центра туризма и краеведения при участии учителей истории.

Такая договоренность достигнута на семинаре методических объединений учителей истории и естествознания Тюменского района. Заседание прошло в Центре туризма и краеведения Дворца творчества и спорта "Пионер".

По словам экспертов, количество учеников, участвующих в краеведческих проектах, растет. Причем достижения тюменцев отмечаются даже на российских конкурсах в Москве. Однако, вопросы расширения и углубления подготовки школьников остаются по-прежнему актуальными. Поэтому решено взять курс на более широкое участие краеведов Тюменского муниципального района в проектах Центра туризма и краеведения и «Тюменского следопыта», а также в этнокультурном познавательно-воспитательном проекте «Тюменская палитра».

Кроме того, на семинаре учителя получили в подарок редкие издания по историческому краеведению, заслушали доклады о паспортизации школьных музеев и практике работы Школы юных краеведов «Тюменский следопыт», обсудили комплексный проект «Мой край. Страницы истории», а также новые направления и формы краеведческой работы с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU