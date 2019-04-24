2019-04-24T15:49:55+03:00
Здоровье

Уникальная гибридная операционная появилась в Тюменской области

Она позволяет хирургам проводить сложные «ювелирные» вмешательства
Марина Васильева
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Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской областиФото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области
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В Медицинском городе появилась современная гибридная операционная. Она позволяет хирургам проводить крайне сложные «ювелирные» оперативные вмешательства буквально через 1,5 – миллиметровый прокол на коже.

- В работу ангиографического комплекса интегрирован новый УЗИ-аппарат экспертного уровня последнего поколения. Это выводит на новый уровень рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения в онкологии, - рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город» Лаврентий Дьяков.

Появления и начала работы данной современной операционной ожидали и специалисты, и пациенты, отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области. Данная технология открывает большие возможности в развитии новых направлений, методик лечения, выбора медицинской тактики, обеспечивает высокие стандарты безопасности пациента, позволяет гибко подходить к процессу лечения.

- Благодаря появлению новой гибридной операционной, мы сможем еще более эффективно развивать рентгенэндоваскулярные технологии. Они открывают перспективы для освоения новейших современных методик комбинированного лечения пациентов со злокачественными новообразованиями, включая разработку и внедрение в повседневную практику новых перспективных методов лечения, - подчеркнул Лаврентий Дьяков.

Он добавил, что российская и мировая практика показала, что на сегодня это одни из самых высокотехнологичных и высокоэффективных методов лечения онкологических заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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