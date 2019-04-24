2019-04-24T15:41:26+03:00
Экономика

Индустриальный парк «Богандинский» готов принять более 30 резидентов

Готовность площадки к работе оценил губернатор Александр Моор
Марина Васильева
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Фото Агентства инфраструктурного развития Тюменской областиФото Агентства инфраструктурного развития Тюменской области
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Губернатор Тюменской области Александр Моор проинспектировал ход работ на площадке индустриального парка «Богандинский». Готовность цехов промышленного бизнес-инкубатора к работе глава региона оценил в ходе сегодняшней поездки в Ялуторовский район.

Парк общей площадью 267,9 гектаров открыт к приему резидентов. Ожидается, что на его территории смогут разместиться 32 новых промышленных предприятия. Сейчас в «Богандинском» приступили к благоустройству.

Парк полностью обеспечен газом, идет монтаж последней из блочных электрических подстанций, обеспечивающих электроснабжение площадки. Кроме того, на площадке в ближайшее время будут введены в эксплуатацию цеха промышленного бизнес-инкубатора.

В агентстве инфраструктурного развития Тюменской области, напомнили, что регион стал один из первых субъектов Российской Федерации, где появились этот новый для страны формат производственной недвижимости.

- Формат «light industrial» востребован на рынке недвижимости, и в дальнейшем спрос будет только расти, - отметила генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Ольга Романец. Она добавила, что в двух цехах по 1000 кв. метров разместятся предприятия-резиденты из числа малых и средних производственных компаний.

Планируется, что компании будут находиться в нем не более трех лет, получая начальную прибыль и инвестируя ее в строительство собственных заводов на территории парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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