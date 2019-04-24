2019-04-24T12:11:01+03:00
Экономика

Губернатор Тюменской области открыл молочную ферму в Ялуторовском районе

В рамках инвестиционного проекта создано порядка 350 рабочих мест
Мария Васильева
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Ввод в эксплуатацию новой фермы позволит району выйти в лидеры по производству молокаВвод в эксплуатацию новой фермы позволит району выйти в лидеры по производству молокаФото: Алексей КОСЕНЧУК
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В селе Петелино Ялуторовского района начала работу одна из крупнейших молочно-товарных ферм региона. Ее площадь рассчитана на содержание одной тысячи 240 голов с полным циклом выращивания молодняка. В торжественной церемонии открытия нового сельхозпредприятия принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор.

- Строительство крупнейшей в Ялуторовском районе фермы завершено в срок и с должным качеством. У меня нет никаких сомнений в том, что инвестор реализует все планы по дальнейшему развитию молочного и мясного животноводства, а также займется глубокой переработкой сельхозпродукции, - отметил Александр Моор.

Губернатор подчеркнул, что создание современного животноводческого предприятия имеет большое значение не только для села Петелино, но и для всего Ялуторовского района. Общий объем капиталовложений в строительство фермы, включая приобретение животных, техники и оборудования, составил свыше 1 млрд 184 млн рублей. В рамках инвестпроекта уже создано около 350 рабочих мест с достойной, по сельским меркам, заработной платой.

- В дальнейшем планируется создать еще порядка 150 рабочих мест для инженеров, микробиологов и других специалистов высокой квалификации. Мы намерены превратить предприятие в агропромышленный кластер, основанный на растениеводстве, молочном и мясном животноводстве, глубокой переработке молока и мяса, - пояснил основной учредитель компании-инвестора «Офисный центр «Парус» Алексей Бобров.

Он добавил, что в планах компании производить продовольственные товары высокого качества, которые найдут своих потребителей не только в Тюменской области, но и в других регионах. Это будет способствовать не только увеличению налоговых поступлений в районный и областной бюджеты, но повысит уровень жизни работников фермы и их семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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