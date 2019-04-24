2019-04-24T11:34:39+03:00
Происшествия

Стали известны подробности утреннего ДТП с автобусом под Тюменью

По предварительным данным аварию спровоцировал водитель грузовика
Марина Васильева
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Фото пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской областиФото пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области
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Сегодня, 24 апреля, произошло столкновение грузового автомобиля «МАН» с автобусом «Нефаз», выполнявшим рейс по маршруту АромашевоТюмень. Авария случилась начале одиннадцатого часа утра на 17-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск в районе поселка Боровский.

- По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель грузовика. Он нарушил очередность проезда. В автобусе в момент ДТП находились 16 человек, - пояснили в управлении Госавтоинспекции Тюменской области.

В аварии пострадали шесть человек, в том числе ребенок

В аварии пострадали шесть человек, в том числе ребенок

Согласно заключению врачей, травмы получили 6 пассажиров автобуса, в том числе годовалая девочка, у нее ушиб головы. В больницу также доставлены 44-летний мужчина с перелом бедра и 25-летний отец пострадавшей девочки. У него, как 43-летней пассажирки автобуса травмы головы и ушибы. Еще двум пострадавшим медицинская помощь оказана на месте.

На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД и других оперативных служб. В настоящее время затруднений в движении у места аварии не наблюдается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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