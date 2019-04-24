Тюменские ветераны поправляют здоровье в одной из здравниц региона

СЕГОДНЯ 11:07 2019-04-24T11:38:27+03:00

За год курс лечения пройдут 500 человек из Тюмени и муниципальных районов области

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В Тюменской области уделяется серьезное внимание оздоровлению ветеранов Великой Отечественной войны. Ежегодно для них проводятся бесплатные специализированные заезды в социально-оздоровительный центр «Красная гвоздика».

В этом году здравница уже приняла на санаторно-курортное лечение двести ветеранов Великой Отечественной войны. Группы заехали 15 и 17 апреля. В их составе жители Тюмени, Заводоуковска, Ишима, Тобольска, Голышмановского, Ишимского, Нижнетавдинского и других районов Тюменской области.

В программе заездов – оздоровительные процедуры, творческие мастер-классы, танцы в сопровождении духового оркестра с исполнением мелодий прошлых лет, встречи с психологом. По вечерам ветераны смогут вспомнить молодые годы во время просмотра военных кинофильмов, а также посетить концертные программы тюменских исполнителей и коллективов.

Следующие группы отправятся на отдых в мае и сентябре. Всего за год двухнедельный курс санаторно-курортного лечения пройдут пятьсот ветеранов из Тюмени и муниципальных районов Тюменской области, отметили в региональном департаменте социального развития.

По данным ведомства, на льготный отдых могут рассчитывать участники и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших участников Великой Отечественной Войны, вдовы участников Великой Отечественной войны, участники трудового фронта, бывшие узники фашистских концлагерей.

ИСТОЧНИК KP.RU