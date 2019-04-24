2019-04-24T11:38:27+03:00
Общество

Тюменские ветераны поправляют здоровье в одной из здравниц региона

За год курс лечения пройдут 500 человек из Тюмени и муниципальных районов области
Мария Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
Изменить размер текста:

В Тюменской области уделяется серьезное внимание оздоровлению ветеранов Великой Отечественной войны. Ежегодно для них проводятся бесплатные специализированные заезды в социально-оздоровительный центр «Красная гвоздика».

В этом году здравница уже приняла на санаторно-курортное лечение двести ветеранов Великой Отечественной войны. Группы заехали 15 и 17 апреля. В их составе жители Тюмени, Заводоуковска, Ишима, Тобольска, Голышмановского, Ишимского, Нижнетавдинского и других районов Тюменской области.

В программе заездов – оздоровительные процедуры, творческие мастер-классы, танцы в сопровождении духового оркестра с исполнением мелодий прошлых лет, встречи с психологом. По вечерам ветераны смогут вспомнить молодые годы во время просмотра военных кинофильмов, а также посетить концертные программы тюменских исполнителей и коллективов.

Следующие группы отправятся на отдых в мае и сентябре. Всего за год двухнедельный курс санаторно-курортного лечения пройдут пятьсот ветеранов из Тюмени и муниципальных районов Тюменской области, отметили в региональном департаменте социального развития.

По данным ведомства, на льготный отдых могут рассчитывать участники и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших участников Великой Отечественной Войны, вдовы участников Великой Отечественной войны, участники трудового фронта, бывшие узники фашистских концлагерей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени стартует всемирный экологический фотоконкурс World Eco Photo
За сутки в лесах Тюменской области ликвидировано три пожара
Тюменцам напомнили о штрафах за рыбалку в неположенных местах
Губернатор Тюменской области открыл молочную ферму в Ялуторовском районе
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за период 12 месяцев, завершившийся 31 декабря 2018 года, в соответствии с МСФО
Стали известны подробности утреннего ДТП с автобусом под Тюменью
Весенне-летние городские праздники тюменцы проведут трезвыми
Под Тюменью рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, пострадали 6 человек
Тюменцам раздадут около 20 тысяч георгиевских лент
Стартовало голосование за социальные акции на «Зелёном Марафоне»
Тюменский школьник придумал как определить чувствительность бактерий к антибиотикам
В Тюмени появятся остановки с электронными табло и кофейнями
Губернатор Тюменской области поручил усилить патрулирование лесов
Профориентационный проект «Конструктория Pro» путешествует по селам Тюменской области