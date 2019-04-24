Весенне-летние городские праздники тюменцы проведут в трезвости

СЕГОДНЯ 10:23 2019-04-24T10:23:57+03:00

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В Тюмени определи дни проведения массовых мероприятий 2019 года, во время которых вводится запрет на продажу алкогольной продукции. Соответствующие постановления приняла администрация города.

Согласно документу, алкоголь нельзя будет купить 20 мая, когда по всей стране проходят «Последние звонки», 29 июня в День молодежи и 27 июля в День города Тюмени. Также запрет на продажу спиртных напитков будет действовать и 14 сентября, когда отмечается Областной праздник трезвости.

- В случае выявления фактов продажи алкогольной продукции в нарушение требований действующего законодательства, лица, допустившие нарушения, будут привлечены органами полиции к административной ответственности, - отметили в администрации города.

В мэрии напомнили о размерах административных штрафов для нарушителей. Так, для должностных лиц они определены в размере от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной. Юридическим лицам придется заплатить от 100 до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU