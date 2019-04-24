Под Тюменью рейсовый автобус не пропустил грузовик, пострадали 6 человек

СЕГОДНЯ 09:52 2019-04-24T10:15:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 24 апреля, на 14 км ФАД Тюмень-Омск рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Тюмень-Аромашево», столкнулся с грузовым автомобилем МАН. Дорожно-транспортное происшествие произошло утром, около 10 часов.

- На место аварии оперативно были направлены 7 человек спасателей и 2 единицы спецтехники МЧС, - пояснили главном управлении МЧС по Тюменской области.

По предварительным данным, водитель автобуса, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил самосвал. В результате чего произошло жесткое столкновение, в котором пострадали шестеро человек.

- Сообщение на пульт диспетчера поступило в 10.06. Уже спустя 12 минут бригады скорой помощи были на место аварии. Всего на вызове работало три экипажа. Тяжелых пациентов нет, - пояснили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

По данным облздрава, всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Четверых пострадавших уже доставили в ОКБ № 2 - они сейчас проходят обследование. Так, у ребенка 2018 года рождения диагностированы ссадины и ушибы, у молодого человека 1994 года рождения не подтвердилась черепно-мозговая травма. Парень отделался ссадинами и ушибами. У еще одной пострадавшей диагностированы ушибы и рваная рана лобной части головы.

Все трое направлены на амбулаторное наблюдение после оказания соответствующей медицинской помощи. Еще один пострадавший госпитализирован в ОКБ№2 с переломом бедра и рваными ранами, на данный момент по экстренным показания ему проводится операция. Двое пассажиров после осмотра отказались от доставки в стационар.

ИСТОЧНИК KP.RU