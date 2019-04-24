2019-04-24T09:29:57+03:00
Общество

Тюменцам раздадут около 20 тысяч георгиевских лент

Горожанам напомнят, как носить главный атрибут Дня Победы
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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В Тюмени пройдет акция «Георгиевская лента». 26 апреля жители областного центра смогут на улицах города получить главный атрибут Дня Победы.

Ленточки горожанам раздадут студенты тюменских вузов, одетые в военную форму. Акция пройдет в рамках патриотической кампании «Мы помним». Она состоится в Тюмени уже в девятый раз.

Всего жителям Тюмени планируется раздать около 20 тысяч георгиевских лент. Горожанам также напомнят, как правильно носить символ Победы, сообщили в администрации города Тюмени.

- Георгиевская лента является одним из наиболее узнаваемых символов России. Эта лента черно-оранжевого цвета является одним их главных атрибутов Дня Победы, - отметил руководитель тюменского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Владимир Сбитнев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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