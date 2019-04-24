В Тюмени появятся остановки с электронными табло и кофейнями

СЕГОДНЯ 07:51 2019-04-24T07:51:55+03:00

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За 2018 год в Тюмени появилось 70 новых остановок. Их общее количество на сегодняшний день составляет 1260 штук. Параллельно увеличивается протяженность маршрутной сети.

В 2018 году протяженность сети достигла 527 км, увеличившись на 7 %. В городе стремятся создавать комфортные условия для тюменцев, пользующихся городским общественным транспортом. В настоящее время прорабатывается вопрос внедрения проекта «Умные остановки».

- Планируется установить 150 таких остановок для пассажирского транспорта. Это будут современные пункты, где можно с комфортом ожидать рейсовые автобусы. В них планируется установить электронное табло с расписанием автобусов, банкоматы и даже кофейни, - отметил директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов.

Он добавил, что все остановки оснастят видеокамерами. Управление данными остановками будет осуществляться из единого диспетчерского пункта. Проект планируется реализовать с привлечением частных инвесторов, через механизм концессии.

ИСТОЧНИК KP.RU