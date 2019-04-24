2019-04-24T08:29:57+03:00
Общество

Тюменский школьник придумал как определить чувствительность бактерий к антибиотикам

Проект 9-классника победил на конкурсе работ «Гениальные мысли»
Марина Васильева
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Ученик тюменской физико-математической школы Тюменской области Александр Банков разработал метод определения чувствительности бактерий к антибиотикам. Он позволяет сделать это за два часа, тогда как при стандартной процедуре на это уходит от четырех до семи дней.

Проект 9-классника победил на конкурсе работ «Гениальные мысли» в рамках Всероссийской интернет-олимпиады «Нанотехнологии – прорыв в будущее!». Работа школьника под названием «Экспресс-способ оценки антибиотикорезистентности бактерий с помощью зондовой сканирующей микроскопии» получила высокую оценку экспертов из МГУ им. М.В. Ломоносова.

Надо сказать, что Александр уже не первый год занимается разработками в области нанотехнологий. В 2017 году на XXI Форуме молодых исследователей «Шаг в будущее» он занял второе место в секции «Физика и астрономия» со своим «Методом параллельного расположения бактерий на подложке…». Открытие может иметь огромное значение для мировой науки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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