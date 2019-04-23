Автобусы Тюмени переходят на летнее расписание

СЕГОДНЯ 17:09 2019-04-23T17:10:49+03:00

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Садоводческие маршруты в Тюмени начнут курсировать уже в ближайшее воскресенье, 27 апреля. На дачных направлениях будут работать 53 автобуса в рабочие дни и 73 – в выходные. В ближайшие дни расписание появится на остановочных пунктах.

Напомним, в городе действует 43 дачных маршрута, из них 22 - круглогодичные. Обслуживают дачников автобусы нескольких автотранспортных предприятий. Самое крупное из них ПАТП № 1. Там пообещали на эти маршруты поставить только новые машины. ПАТП №2 для дачников предоставит автобусы большой вместимости и «гармошки». В салонах будет видеонаблюдение, кондиционеры и выдвижная платформа для пассажиров-колясочников.

На летний период вводятся дополнительные утренние рейсы в город на маршруте № 120 по Велижанскому тракту и на маршруте № 140 по Салаирскому тракту. На маршруте № 157 по автобусы малого класса вместимости заменены на автобус вместимостью 45 пассажиров.

Планируется увеличить количество укороченных рейсов, что позволит сократить интервалы движения автобусов. В этом году по данному принципу будет работать автобус маршрута № 120.

ИСТОЧНИК KP.RU