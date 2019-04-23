2019-04-23T16:51:16+03:00
Авто

Зеленых автобусов и маршрутных такси в Тюмени будет больше

Общественный транспорт со временем станет одного цвета
Маргарита КАЛИНКИНА
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Зеленых автобусов и маршрутных такси в Тюмени будет больше. Фото администрации ТюмениЗеленых автобусов и маршрутных такси в Тюмени будет больше. Фото администрации Тюмени
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Зеленых автобусов и маршрутных такси в Тюмени становится все больше и больше. Власти города общественный транспорт со временем планируют сделать в едином цвете. Сейчас зеленые машины составляют 46% автобусного парка, в 2020 году их будет уже не менее половины.

- Это помогает пассажирам лучше ориентироваться, повышает привлекательность общественного транспорта, - отметил на отраслевом совещании директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов.

Развивается также маршрутная сеть, а по наиболее интенсивным магистралям автобусы движутся по выделенным полосам, поэтому в «час пик» время в пути у них заметно меньше. Общественный транспорт у горожан очень востребован. В 2018 году автобусы перевезли почти 150 миллионов пассажиров, что на 6,5 миллионов больше чем в 2017 году.

Для повышения комфорта парк автобусов постоянно обновляют, сейчас средний возраст автомобилей составляет 4,5 года. Только в 2019 году ТПАТП № 1 приобрело 42 новых автобуса большого класса марки ЛиАЗ. В 2018 году на дороги вышли 166 автобусов, в том числе 107 дизельных ЛиАЗов большого класса, 10 автобусов, работающих на природном газе и один электробус.

- Автобусы особо большого и среднего класса сейчас составляют 56 % (655 единиц) автопарка. Комфорту в них уделяется особое внимание, - отметил Фролов. - Например, поступившие в 2019 году автобусы оснащены USB-разъемами для зарядки мобильных телефонов, встроенными терминалами безналичной оплаты проезда.

В свое время Тюмень стала одним из первых городов России, где проезд оплачивался банковскими картами. Если в январе 2018 года безналичный способ оплаты проезда использовали 24% пассажиров, то в декабре 2018 – уже 45%, в марте 2019-го – 61%.

Работа по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и повышению транспортного обслуживания будет продолжена, сообщили в пресс-службе администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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