Тюменские врачи удалили у женщины кисту шокирующих размеров

СЕГОДНЯ 16:16 2019-04-23T16:16:38+03:00

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Невероятно огромную кисту удалили тюменские гинекологи 59-летней пациентке. Уникальная операция сделана в Областной клинической больнице №1. Женщина с новообразованием размером 80 см, объем жидкости в нем составлял 20 литров! Можно сказать, что тюменка носила в себе два больших ведра с водой.

В научной литературе подобных случаев кисты описано крайне мало, отметили в ОКБ №1. Выявить опухоль из-за лишнего веса удалось только после УЗИ. Пациентка была в тяжелом состоянии, киста болезненно давила на все органы.

- Решение о проведении операции было принято сразу, как только женщина обратилась к нам. Важно было не допустить тромбоэмболию лёгочной артерии и гнойно-септических осложнений, – рассказала заведующая гинекологическим отделением Екатерина Солдатова.

Операция осложнялась трудностью доступа, наличием сопутствующих заболеваний, высокими послеоперационными рисками из-за возраста и веса. Врачи также опасались, что опухоль может быть злокачественной, а опередить это можно было только после результатов гистологии. Доктора из-за редкости и сложности случая перед операцией провели расширенный консилиум.

В итоге операцию более трех часов делали сразу три специалиста - заведующая гинекологическим отделением и заведующий отделением гнойной хирургии ОКБ №1, а также специально приглашенный гинеколог-онколог. Лечение прошло успешно, уже через несколько дней у пациентке исчезла сильная одышка и боли. Находясь в клинике женщина вместе с врачами отметила свой день рождения и улучшение здоровья стало отличным подарком для врачей и для нее самой, отметили в пресс-службе ОКБ №1.

ИСТОЧНИК KP.RU