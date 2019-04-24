2019-04-24T06:27:38+03:00
Спорт

Тюменские власти пообещали заняться развитием велошеринга

Места для установки 36 терминалов уже определены
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Администрация города Тюмени в ближайшем будущем намерена заняться развитием велошеринга. Проект планируется реализовать в рамках концепции «Единого парковочного пространства».

Велошеринг - это транспортная система, позволяющая взять велосипед на любой точке велостанции с самообслуживанием и вернуть его на любую станцию в зоне обслуживания системы. Такие терминалы уже есть во многих крупных российских городах.

- В рамках технического задания определены места для установки 36 терминалов передачи данных о транзакции, 256 велостоек, запланировано приобретение 360 специализированных велосипедов, а также необходимого программного обеспечения, - рассказал директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов.

Он напомнил, что для комфортного передвижения по Тюмени на велосипедах планируется построить почти 200 км дорожек. По 52 км тюменские велосипедисты уже ездят. Так, велосипедисты могут проехать на двухколесном транспорте с улицы Республики до лесопарка Гилевская роща, по Широтной, от Мельникайте до улицы Пермякова.

Еще столько же километров планирует построить в ближайшее время. Уже в этом году планируется завершить работы по строительству велодорожки на участке от улицы Пермякова до улицы Монтажников. Общая протяженность велосети за 2019 год увеличится еще на 8 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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