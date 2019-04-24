С начала сезона с укусами клещей в поликлиники обратились почти 500 тюменцев

СЕГОДНЯ 05:56 2019-04-24T05:56:23+03:00

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С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения Тюменской области обратились 475 человек, среди них 146 детей. Такие данные приводит региональное управлении Роспотребнадзора на 22 апреля.

По данным ведомства, начиная с 24 марта случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех 23 административных территориях области. Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюмени – 179 случаев и Ишиме – 51 случай. Также высокая активность клещей наблюдается в Заводоуковском, Ялуторовском, Абатском и Казанском (20) районах. На эти территории приходится от 20 до 27 обращений.

- Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, добавив, что ведомство ведет еженедельный мониторинг за случаями присасывания клещей и инфекциями, передающимися через их укусы.

При этом случаи заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрированы. Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений.

ИСТОЧНИК KP.RU