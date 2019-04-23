Тюменские товаропроизводители активно расширяют рынки сбыта
Товаропроизводители Тюменской области активно выходят на новые рынки сбыта, расширяя географию поставок продукции. Главным инструментом продвижения региональных брендов неизменно остается высокое качество продукции.
Так, например, птицефабрика «Пышминская» в 2018 году на фестивале продуктов «Наш бренд» в Уфе получила диплом I степени и золотую медаль за яйца «Домашние» и «Фермерские». Это позволило расширить присутствие продукции на прилавках Башкортостана, а также географию поставок с федеральными сетями.
Кроме того, птицефабрика одной из первых стала участником проекта «Покупай тюменское!» и представлена среди тюменских поставщиков в «Офисе продвижения на Севере ТО», отметили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.
Продукция «Пышминской» хорошо известна землякам и зарекомендовала себя на различных профильных конкурсах. Так, различные наименования продукции птицефабрики становилась дипломантами и лауреатами конкурса «100 лучших товаров России». Кроме того, «Пышминская» отмечена золотым знаком «Всероссийской марки (III тысячелетия) и Знаком качества XXI века».
В числе наград птицефабрики также диплом конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области» и диплом I степени специализированной выставки в г.Тюмень «Продэкспо-2018. В целом, прошедший, юбилейный год для птицефабрики «Пышминская» был успешным и ознаменован масштабным выходом на рынок нового бренда – «Доброе подворье».
ИСТОЧНИК KP.RU