Тюменские товаропроизводители активно расширяют рынки сбыта

СЕГОДНЯ 15:03 2019-04-23T15:03:36+03:00

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Товаропроизводители Тюменской области активно выходят на новые рынки сбыта, расширяя географию поставок продукции. Главным инструментом продвижения региональных брендов неизменно остается высокое качество продукции.

Так, например, птицефабрика «Пышминская» в 2018 году на фестивале продуктов «Наш бренд» в Уфе получила диплом I степени и золотую медаль за яйца «Домашние» и «Фермерские». Это позволило расширить присутствие продукции на прилавках Башкортостана, а также географию поставок с федеральными сетями.

Кроме того, птицефабрика одной из первых стала участником проекта «Покупай тюменское!» и представлена среди тюменских поставщиков в «Офисе продвижения на Севере ТО», отметили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.

Продукция «Пышминской» хорошо известна землякам и зарекомендовала себя на различных профильных конкурсах. Так, различные наименования продукции птицефабрики становилась дипломантами и лауреатами конкурса «100 лучших товаров России». Кроме того, «Пышминская» отмечена золотым знаком «Всероссийской марки (III тысячелетия) и Знаком качества XXI века».

В числе наград птицефабрики также диплом конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области» и диплом I степени специализированной выставки в г.Тюмень «Продэкспо-2018. В целом, прошедший, юбилейный год для птицефабрики «Пышминская» был успешным и ознаменован масштабным выходом на рынок нового бренда – «Доброе подворье».

ИСТОЧНИК KP.RU