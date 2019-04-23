Пожарные в центре Тюмени проведут большую тренировку
Горожан просят не волноваться
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В центре Тюмени завтра, 24 апреля, будет очень много пожарных. Горожан просят не волноваться, сотрудники МЧС будут проводить учения.
Тренировочные мероприятия подразделений пожарно-спасательного гарнизона Тюмени пройдет на здании Рн-Уватнефтегаза по улице Ленина,67. Здесь с 10 до 12 часов огнеборцы будут тушить предполагаемый пожар.
Не исключена эвакуация сотрудников предприятия, проведение спасательных и других работ.
ИСТОЧНИК KP.RU