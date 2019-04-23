Тушили 40 пожарных: под Тюменью сгорели сразу три жилых дома

СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-23T13:00:37+03:00

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Сорок пожарных и 17 единиц спецтехники тушат большой пожар в пригороде Тюмени. На улице Кооперативная в Плеханово горит несколько жилых домов. Черный дым от пожарища виден даже в городе.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что один дом уже сгорел и огонь перекинулся на второй. Пожарные, работающие на месте происшествия, уточнили, что горит целое хозяйство, где много построек с домашними животными и три жилых дома.

улица Кооперативная пожар.

- Один дом выгорел полностью, еще два пострадали. Один из них одноэтажный, а второй 3-этажный еще пустой новый дом. У него пострадала только обшивка, - уточнил "Комсомольской правде-Тюмень" пресс-секретарь ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.

Огнем повреждено 500 квадратных метров. Тушение длилось с 12.48 до 14.11. Сейчас идет проливка домов. Пострадавших в пожаре нет.

Местный житель Владимир прокомментировал ситуацию с места события..

Очевидец с места происшествия сообщил, что возгорание началось из-за замыкания в электропроводке. Иска попала на стог сена, его начали тушить, но огонь настолько быстро разгорелся, что перекинулся на дом, а затем на хозпостройки.

ИСТОЧНИК KP.RU