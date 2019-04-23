В Тюмени стартует всероссийский конкурс для предпринимателей

СЕГОДНЯ 11:54 2019-04-23T11:54:28+03:00

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Общероссийский конкурс для предпринимателей «Михайловский - ключ к успеху» стартует в Тюмени 27 апреля. К участию в нем приглашают производителей и поставщики российской продукции со всей страны.

Организаторы ждут не только крупные фабрики и заводы, но и индивидуальных предпринимателей, фермеров, частные компании. Каждый сможет презентовать свою продукцию, а победитель получит год бесплатной аренды площадки на рынке «Михайловский».

На официальном открытии 27 апреля гостей праздника ждет «Битва поваров», конкурсы, мастер-классы, мини-квесты и интерактивные площадки с арендаторами рынка. Кульминацией праздника станет концерт местных артистов и приглашенных звезд.

- Основная задача проекта – помочь продвижению российских товаров и развитию производств в стране. Мы стремимся поддерживать предпринимателей, в том числе начинающий бизнес, поэтому надеемся на активность компаний, – отметил владелец рынка Иван Михайлов.

Прием заявок продлится до конца августа. Документы нужно направлять на e-mail: marketing@rynok72.ru. Представленный товар будет оценивать профессиональное жюри, но главными судьями все же станут потенциальные покупатели.

Конкурс пройдет в несколько этапов: прием и обработка заявок, проведение мероприятий для участников, презентация компаний. Завершатся состязания в сентябре масштабным праздником, где тюменцы смогут еще раз познакомиться со всеми участниками и узнать имя победителя.

ИСТОЧНИК KP.RU