Более половины жителей Тюменской области записываются к врачу онлайн

СЕГОДНЯ 11:32 2019-04-23T11:38:35+03:00

Свыше 143 тысяч человек делают это через приложение «Медицина 72»

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Тюменская область продолжает внедрять цифровые стандарты в систему здравоохранения региона. На сегодняшний день реализованы сразу несколько способов дистанционной записи на прием к врачу.

Так, тюменцы могут выбрать дату посещения того или иного специалиста через мобильное приложение «Медицина 72», региональный портал услуг, единый центр записи и инфокиоски, отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Благодаря этому, более 50% жителей региона записываются на прием к врачу дистанционно. Свыше 143 тысяч пользователей мобильного интернета уже скачали приложение «Медицина 72». С помощью него ежемесячно записываются на прием более 35 тысяч человек.

Набирают популярность и сервисы личного кабинета пациента. Так, услугой предоставления документов из электронной медицинской карты за 2018 год воспользовались 17754 человека, выбором медицинской организации — 643 человека, информированием о стоимости услуг — 690 пациентов.

Важным инструментом популяризации электронных сервисов также стало создание пунктов подтверждения учетной записи для портала услуг. Фактически информационные технологии применяются почти во всех процессах: от записи к врачу до управления ресурсами медицинских организаций.

Продолжается и работа по усовершенствовать электронных очередей в поликлиниках. Так, за 2018 год по области было установлено 25 инфокиосков и 126 табло. Всего сейчас в регионе функционирует 91 инфокиоск и 311 табло. В этом году планируется дополнительно установить еще 30 инфокиосков и 95 табло.

ИСТОЧНИК KP.RU