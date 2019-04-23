Глава Тобольска Владимир Мазур уходит в отставку

СЕГОДНЯ 10:36 2019-04-23T10:49:53+03:00

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Глава Тобольска Владимир Мазур покидает свой пост. Он уходит в отставку. Информацию редакции "Комсомольская правда-Тюмень" уже подтвердила пресс-секретарь мэрии Анастасия Гулина. Временно исполняющей обязанности главы города в ближайшее время будет назначена первый заместитель Яна Зубова.

В администрации также уточнили, что Владимир Владимирович написал заявление об увольнении. Окончательное решение о снятии с него полномочий городская дума примет 30 апреля.

Напомним, Владимир Мазур возглавлял администрацию Тобольска с октября 2012 года, в сентябре 2015 года городская дума переизбрала его на новый срок. С июля 2011 года до октября 2012 Мазур работал заместителем губернатора Тюменской области по вопросам инвестиционной политики, экологии и недропользования. С 2007 по 2011 годы работал на разных должностях и возглавлял ОАО «Запсибгазпром». В 2004–2007 годы являлся заместителем мэра Томска

ИСТОЧНИК KP.RU