СЕГОДНЯ 10:12 2019-04-23T10:16:23+03:00

Власти Тюменского района рассказали, кто и зачем рубил деревья у поселка Московский. Фото vk.com

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Власти Тюменского района пояснили рубку деревьев вдоль трассы у поселка Московский. Очевидцы были возмущены происходящим и вызвали полицейских. Информация также появилась в социальных сетях.

Заместитель главы Московского муниципального образования Александр Чалышев заверил граждан, что рубка проходила на законных основаниях.

- Земельный участок принадлежит индивидуальному предпринимателю. Он уже открыл на нем два магазина «Магнит» и «Крепыж», а сейчас освобождает место для строительства придорожного кафе и кемпинга, - пояснил Чалышев.

Еще в феврале 2019 года предприниматель получил разрешение на вырубку деревьев. Был составлен акт, в котором определена стоимость компенсации за снос 121 дерева. Предпринимателю предстоит на 111 320 рублей закупить саженцы деревьев и высадить их в местах, согласованных с администрацией муниципалитета. Уже известно, что за счет компенсационных выплат будет высажена Аллея памяти в деревне Падерина, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.

ИСТОЧНИК KP.RU