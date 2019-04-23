Хромающую тюменку с четырехопорной тростью ищут уже третьи сутки

СЕГОДНЯ 09:49 2019-04-23T09:50:55+03:00

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В Тюмени продолжаются поиски пропавшей 39-летней Юлии Евгении Субботиной. Женщина пропала утром 21 апреля. Она живет на улице Николая Семенова. У нее невнятная речь, она хромает и ходит с помощью четырехопорной трости.

Родственники сообщают, что Юлия ушла из дома около 11 часов, где она может быть все это время, они не знают. Поиски тюменки ведет полиция и волонтеры. Горожан просят помочь найти женщину. Она была одета в темно-синюю куртку, темно-серые брюки и серые кроссовки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Юлии Евгеньевне, просят сообщить по телефонам: 02/112 полиция. 8(3452) 27-01-00, 33-16-85– дежурная часть ОП 1. 8(3452) 793-023 - дежурная часть УМВД России по Тюменской области. 8-932-32-39-911 - Волонтеры ПО “Белая Сова - Тюмень”.

ИСТОЧНИК KP.RU