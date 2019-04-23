Более 35 тысяч жителей Тюменской области не могут выехать за границу

СЕГОДНЯ 09:33 2019-04-23T09:33:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Более 35 тысяч жителей Тюменской области не могут выехать из страны из-за долгов. Только с начала 2019 года приставами вынесено 16 899 подобных постановлений, из них 4 305 тысяч — на злостных алиментщиков, сообщили в областном Управлении Службы судебных приставов.

Чтобы избежать случаев запрета на выезд за пределы страны и не столкнуться с этим прямо в аэропорту или на границе, приставы рекомендуют до поездки проверять свое имя в списках должников. Проверить наличие задолженности можно с помощью электронного Банка данных исполнительных производств. Для этого достаточно ввести свои имя и фамилию. Узнать о долгах можно также через единый портал государственных услуг (ЕПГУ). Кроме того, для удобства граждан сотрудники Управления регулярно проводят информационные акции «Узнай о своих долгах» в общественных местах города.

ИСТОЧНИК KP.RU